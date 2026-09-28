मौसम: हिमाचल में ठंड की दस्तक, कांगड़ा-मंडी समेत चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; शिमला में झमाझम बरसे बादल

हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र की ओर से 28 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन में कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं, सोमवार को राजधानी शिमला में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। जिसके बाद बारिश भी हुई है जिससे ठंडक बढ़ गई है।

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मौसम विभाग के मुताबिक 28 सितंबर को राज्य में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में विशेष सतर्कता

जिलावार पूर्वानुमान में कांगड़ा में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश, जबकि मंडी और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किन्नौर में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश/बर्फबारी का अनुमान है।

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मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले संभावित इलाकों में लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे क्षेत्रों में भूस्खलन और जमीन धंसने, नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चलाने में भी परेशानी हो सकती है।

किन्नौर और लाहौल-स्पीति में तेज हवाएं

28 सितंबर को किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।



29 सितंबर के बाद मौसम साफ होने के संकेत

मौसम विभाग के सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है।