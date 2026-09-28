हिमाचल प्रदेश: बैंक हड़ताल टली, IBA और UFBU की बैठक के बाद लिया गया फैसला; ग्राहकों को राहत

बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बैंकों में प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच रविवार रात हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, बैठक में दोनों पक्षों के बीच विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैंक यूनियनों की ओर से उठाए गए मामलों पर बातचीत के बाद फिलहाल प्रस्तावित आंदोलन और हड़ताल को आगे बढ़ाने के बजाय इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

विज्ञापन