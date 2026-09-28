हिमाचल: देहरा में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, पर्यटकों से 'मुंह मीठा' कराने की बात पर विभाग ने लिया एक्शन
कांगड़ा के देहरा में ट्रैफिक जांच के दौरान पुलिसकर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी वाहन सवार लोगों से बातचीत करते हुए कथित तौर पर ‘मुंह मीठा’ कराने की बात करता दिखाई दे रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी देहरा ने संबंधित कर्मचारी को पुलिस लाइन भेज दिया है और पूरे मामले की जांच एसडीपीओ डाडासीबा को सौंपी गई है।
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सड़क पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिसकर्मी के बातचीत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। वीडियो में पुलिस कर्मचारी वाहन सवार कुछ लोगों से बातचीत करता नजर आ रहा है। बातचीत के दौरान कथित तौर पर ‘मुंह मीठा करवाने’ की बात सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जिला देहरा के अधिकारियों ने इसकी जानकारी ली और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की।
वीडियो सामने आते ही विभाग ने लिया संज्ञान
बताया जा रहा है कि वीडियो में पुलिसकर्मी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जांच के दौरान वाहन सवार लोगों से बातचीत कर रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी देहरा संदीप धवल ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस विभाग की ओर से संबंधित कर्मचारी को तत्काल पुलिस लाइन भेज दिया गया।
एसपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीपीओ डाडासीबा को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में वीडियो की वास्तविक परिस्थितियों, बातचीत और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जाएगी। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना की वास्तविक स्थिति क्या थी और कर्मचारी की भूमिका क्या रही।
पुलिसकर्मियों से मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से आम लोगों और पर्यटकों के साथ शालीन एवं जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा रहती है। किसी भी कर्मचारी के आचरण को लेकर शिकायत या वीडियो सामने आने पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई बनी चर्चा का विषय
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आया। खासकर पर्यटकों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठे। हालांकि, वायरल वीडियो अपने आप में पूरे घटनाक्रम का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल विभाग ने कर्मचारी को पुलिस लाइन भेजकर जांच शुरू कर दी है।