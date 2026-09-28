हिमाचल: देहरा में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, पर्यटकों से 'मुंह मीठा' कराने की बात पर विभाग ने लिया एक्शन

एसपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीपीओ डाडासीबा को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में वीडियो की वास्तविक परिस्थितियों, बातचीत और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जाएगी। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना की वास्तविक स्थिति क्या थी और कर्मचारी की भूमिका क्या रही।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से आम लोगों और पर्यटकों के साथ शालीन एवं जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा रहती है। किसी भी कर्मचारी के आचरण को लेकर शिकायत या वीडियो सामने आने पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आया। खासकर पर्यटकों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठे। हालांकि, वायरल वीडियो अपने आप में पूरे घटनाक्रम का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल विभाग ने कर्मचारी को पुलिस लाइन भेजकर जांच शुरू कर दी है।