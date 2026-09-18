{"_id":"6aad4554ec15d2337f0d6922","slug":"video-video-nag-mandhaur-jatar-fair-kicks-off-in-chuwari-devotees-pray-for-peace-and-prosperity-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चुवाड़ी में नाग मंढौर जातर मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं ने की सुख-समृद्धि की कामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चुवाड़ी क्षेत्र के लोगों की आस्था के प्रतीक नाग मंढौर जातर मेले का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। त्रिमथ स्थित नाग मंदिर से नाग मंढौर महाराज के गूर शुक्रवार शाम साजो-सामान के साथ पंक्ति में कुठेहड़ स्थित नाग मंदिर पहुंचे। इस दौरान चुवाड़ी कस्बा नाग मंढौर महाराज के जयघोष से गूंज उठा। नाग मंढौर महाराज को लेने के लिए कुठेहड़ के लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ नंगे पांव त्रिमथ पहुंचे। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने धूप डालकर नाग महाराज का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। बताया जाता है कि कुठेहड़ स्थित नाग मंढौर महाराज के मंदिर में आठ जातर मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से श्रद्धालु पहुंचकर शीश नवाते हैं। जातर के दौरान नाग महाराज के गुर क्षेत्र के मौसम और उपस्थित लोगों की मनोकामनाओं से जुड़े संकेतों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। कुड़णू पंचायत के प्रधान रजनीश और वार्ड सदस्य प्रदीप ठाकुर ने बताया कि नाग मंढौर महाराज की पहली जातर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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