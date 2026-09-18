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चंबा में नगर परिषद की कार्रवाई, नालियों में कूड़ा फेंकने पर दो समेत चार चालान; रेहड़ी-फड़ी वालों को चेतावनी
शहर की सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नगर परिषद चंबा ने शुक्रवार को हटनाला और गांधी गेट क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने चार चालान किए, जबकि सड़क किनारे अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी दी।
नगर परिषद के सेनेटरी सुपरवाइजर अभिषेक मैहता के नेतृत्व में पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हटनाला और गांधी गेट के आसपास सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर किए जा रहे नियमों के उल्लंघन की जांच की।
निरीक्षण के दौरान निकासी नालियों में कूड़ा डालने के मामले भी सामने आए। नगर परिषद ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए दो चालान निकासी नाली में कूड़ा फेंकने पर किए। इसके अलावा नियमों के अलग-अलग उल्लंघन के लिए दो अन्य चालान भी किए गए।
नगर परिषद की टीम ने संबंधित लोगों को भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की निकासी व्यवस्था को बाधित करने वाला कचरा नालियों में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभियान के दौरान हटनाला और गांधी गेट क्षेत्र में सड़क किनारे बिना अनुमति रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी दी गई। नगर परिषद ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति रेहड़ी-फड़ी लगाने और शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें। विशेष रूप से निकासी नालियों में किसी भी तरह का कचरा न फेंकने को कहा गया है। नालियों में कूड़ा जाने से पानी की निकासी प्रभावित होने के साथ सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से नगर परिषद के नियमों का पालन करने और शहर को साफ रखने में सहयोग करने की अपील की है।
नगर परिषद की कार्रवाई से यह संदेश भी दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था बिगाड़ने और बिना अनुमति रेहड़ी-फड़ी लगाने जैसे मामलों में आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
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