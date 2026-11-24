{"_id":"6b055c2ef8340e65c606cc11","slug":"video-gurbachan-singh-delighted-the-congregation-with-gurbani-kirtan-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: गुरबचन सिंह ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को किया निहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा: गुरबचन सिंह ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को किया निहाल
गुरुद्वारा सिंह सभा बकलोह-ककीरा की ओर से श्री गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और गुरु चरणों में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान रागी सिंह भाई गुरबचन सिंह ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। शबद कीर्तन से पूरा गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो उठा। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें संगत ने पंगत में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। सिंह सभा की प्रधान दलजीत कौर और सरबजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से हर वर्ष गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में प्रतिदिन सुबह और शाम पूरे संसार के कल्याण, सुख-शांति और भाईचारे के लिए अरदास की जाती है। उन्होंने संगत को गुरु नानक देव की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने और मानवता की सेवा करने का संदेश भी दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।