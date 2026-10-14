{"_id":"6acf4d42537dccc77c0624c1","slug":"video-chamba-chakka-jam-protesters-break-tempo-glass-police-scuffle-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में चक्का जाम के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने टैंपो का शीशा तोड़ा; पुलिस से धक्कामुक्की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में चक्का जाम के दौरान एक टैंपो के प्रदर्शनकारियों के बीच से गुजरने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साई भीड़ ने टैंपो का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। एएसपी चंबा दिनेश भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना के चलते शहर में तनाव बना रहा।

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