{"_id":"6ab62720402db6e116087cc2","slug":"video-subhash-thakur-active-bilaspur-sadar-election-contest-law-order-development-issues-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: सदर में फिर सक्रिय हुए पूर्व भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर, बोले- चुनाव भी लड़ूंगा; सरकार और मौजूदा नेतृत्व पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर एक बार फिर क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय नजर आए हैं। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ-साथ मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में इस समय कानून व्यवस्था और विकास दो बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और लोगों के सामने सवाल रखेंगे। पत्रकार वार्ता में सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने गोलीकांड, कुल्हाड़ी कांड और चिट्टे से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए नशे की समस्या को लेकर सवाल उठाए। उनके अनुसार, नशा बिलासपुर की संस्कृति और युवाओं के भविष्य के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सदर विधानसभा क्षेत्र की करीब 20 पंचायतें चिट्टे के मामले में अति संवेदनशील हैं। सुभाष ठाकुर ने सवाल उठाया कि पिछले चार वर्षों में नशे की समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदारी किसकी रही है। उन्होंने इसे सरकार की उपलब्धि माना जाए या स्थानीय नेतृत्व की, इस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और नशे जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाकर चर्चा की जाएगी। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए जाएंगे। पूर्व भाजपा विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान को सदर विधानसभा क्षेत्र में उनकी दोबारा राजनीतिक सक्रियता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सुभाष ठाकुर 2017 में बिलासपुर सदर से भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए थे।

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