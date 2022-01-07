Bilaspur News: आपदा के समय घबराएं नहीं, समझदारी से उठाएं सही कदम
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:09 AM IST
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डाहड स्कूल में एनडीआरएफ ने विद्यार्थियों को दी बचाव की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाहड में एनडीआरएफ की टीम ने विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में भूकंप, आगजनी और भूस्खलन जैसी आपात परिस्थितियों में बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।
एनडीआरएफ अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार और सीपीआर का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों को घरेलू स्तर पर उपलब्ध सामान से आपातकालीन स्ट्रक्चर और लाइफ जैकेट तैयार करने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश जसवाल की देखरेख में हुआ। आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यदेव जसवाल ने एनडीआरएफ टीम का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में आपदा के समय सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इस अवसर पर पंचायत प्रधान ऋषि जसवाल, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक और सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाहड में एनडीआरएफ की टीम ने विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में भूकंप, आगजनी और भूस्खलन जैसी आपात परिस्थितियों में बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।
एनडीआरएफ अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार और सीपीआर का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों को घरेलू स्तर पर उपलब्ध सामान से आपातकालीन स्ट्रक्चर और लाइफ जैकेट तैयार करने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश जसवाल की देखरेख में हुआ। आपदा प्रबंधन प्रभारी सत्यदेव जसवाल ने एनडीआरएफ टीम का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में आपदा के समय सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इस अवसर पर पंचायत प्रधान ऋषि जसवाल, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक और सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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