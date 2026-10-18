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बिलासपुर में परिवार के साथ बाबा नाहर सिंह के मंदिर में नतमस्तक हुए जेपी नड्डा

Digvijay Singh

Updated Sun, 18 Oct 2026 07:23 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 07:23 PM IST







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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रविवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने दुर्गा पूजा में शामिल होने से पहले परिवार के साथ धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह शारदोत्सव में पहुंचे और मां दुर्गा की आरती में भाग लिया। ... और पढ़ें

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