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बिलासपुर: विजयपुर में निशुल्क कैंसर जांच शिविर, 352 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण; विशेषज्ञों ने दी चिकित्सकीय सलाह
स्वास्थ्य जांच को लेकर जागरूकता बढ़ाने और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान के उद्देश्य से विजयपुर स्थित चेतना संस्था में सोमवार को निशुल्क कैंसर जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं परामर्श लिया।
शिविर में कुल 352 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस दौरान कैंसर समेत विभिन्न रोगों की जांच की गई और लोगों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी गई।
शिविर में झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीत राम कटवाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चेतना संस्था, कृष्णा उत्कर्ष संस्थान और वर्ल्ड कैंसर केयर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने लोगों की जांच की।
इस दौरान सामान्य स्वास्थ्य जांच के तहत शुगर और रक्तचाप की जांच की गई। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की पहचान के लिए पीएसए जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। महिलाओं और पुरुषों में मुंह और रक्त कैंसर की जांच भी की गई।
महिलाओं के लिए मैमोग्राफी के माध्यम से स्तन कैंसर की जांच की गई। इसके अलावा शिविर में आंखों का परीक्षण भी किया गया।
शिविर को केवल कैंसर जांच तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अलग-अलग विशेषज्ञों से परामर्श लेने का अवसर भी मिला।
शिविर में अस्थि रोग, स्त्री रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग और सामान्य रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की जांच की। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझने के बाद आवश्यक परामर्श दिया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया।
शिविर में 352 लोगों की भागीदारी से यह भी सामने आया कि ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लोगों के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जांच की सुविधा एक ही स्थान पर मिलने से लोगों को राहत मिली।
चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा ने शिविर की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जांच के लिए पहुंचे लोगों का मार्गदर्शन किया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य जांच कराने आए लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई, ताकि वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर समय रहते उचित चिकित्सकीय कदम उठा सकें।
विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। समय पर जांच और चिकित्सकीय परामर्श से कई गंभीर बीमारियों की पहचान शुरुआती चरण में संभव हो सकती है।
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