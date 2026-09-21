फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The electricity board will raise awareness among consumers in panchayats about smart meters.

Bilaspur News: पंचायतों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर पर जागरूक करेगा बिजली बोर्ड

Mon, 21 Sep 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
The electricity board will raise awareness among consumers in panchayats about smart meters.
दो अक्तूबर को आम सभाओं के दौरान लगेंगे शिविर, बिल और मीटर से जुड़ी शिकायतें भी सुनेंगे अधिकारी
विज्ञापन

बोर्ड ने माना- शुरुआत में आई थी दिक्कत, बिलों में परेशानी से लोगों में पैदा हुआ संशय

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही शिकायतों के बीच अब बिजली बोर्ड पंचायतों में पहुंचकर उपभोक्तओं को जागरूक करेगा। दो अक्तूबर को पंचायतों में होने वाली आम सभाओं के दौरान विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बिजली बिल तैयार होने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मीटर और बिल से जुड़ी शिकायतें भी सुनी जाएंगी। स्मार्ट मीटर लागू होने के शुरुआती दौर में कुछ उपभोक्ताओं को बिलों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर लोगों में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अधिकारियों ने भी माना कि शुरुआत में तकनीकी दिक्कतें आई थीं और इसका असर बिलों पर पड़ा था। अब बिजली बोर्ड पंचायत स्तर पर लोगों से सीधे संवाद कर इन दिक्कतों और शंकाओं को दूर करने की तैयारी में है।
पंचायतों में लगाए जाने वाले शिविरों में लोगों को बताया जाएगा कि स्मार्ट मीटर किस तरह बिजली की खपत दर्ज करता है और उसके आधार पर बिल किस प्रक्रिया से तैयार होता है। यदि किसी उपभोक्ता को बिल अधिक आने, रीडिंग में अंतर या मीटर से संबंधित कोई शिकायत है तो वह अधिकारियों के सामने रख सकेगा। इससे शिकायतों को समझने और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच जाकर पूरी जानकारी देने पर जोर दिया गया है, ताकि स्मार्ट मीटर को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे। खासकर उन उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना जाएगा, जिन्हें स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलिंग को लेकर परेशानी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुरुआत में ही भरोसा टूटा, अब लोगों के बीच जाएं : अनुराग
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने स्मार्ट मीटर को लेकर एचपीएसईबीएल से सवाल किया कि इसमें इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था शुरू करने के दौरान परेशानी आई थी और बिलों में भी इसका असर पड़ा। इस पर अनुराग ने कहा कि शुरुआत में ही जब लोगों को दिक्कत हुई तो उनका भरोसा कैसे बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जाए। दो अक्तूबर को पंचायतों की आम सभाओं में बिजली बोर्ड की टीमें शिविर लगाएं, लोगों को स्मार्ट मीटर की जानकारी दें और उनकी शिकायतें सुनें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed