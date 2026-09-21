हिमाचल: हमीरपुर में 26 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली, छह अक्तूबर तक चलेगी प्रक्रिया; ये दस्तावेज लाना न भूलें

भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का इंतजार कर रहे हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं के लिए भर्ती रैली की तारीख तय हो गई है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली 26 सितंबर से शुरू होगी और 6 अक्तूबर तक चलेगी। भर्ती रैली का आयोजन हमीरपुर के अणु खेल मैदान और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। इसमें केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा (CEE) उत्तीर्ण की है।

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आर्मी भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की सूचना ई-मेल के माध्यम से भी भेजी गई है। भर्ती स्थल पर पहुंचते समय अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र का उच्च गुणवत्ता वाला रंगीन प्रिंट आउट साथ लाना होगा। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण चरण होगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सभी जरूरी प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।भर्ती रैली में अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी। इनमें आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड, डोगरा एवं जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और फोटो भी साथ रखना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास एनसीसी, खेल या रिश्तेदारी से संबंधित प्रमाण पत्र हैं तो उन्हें भी भर्ती के दौरान प्रस्तुत करना होगा।