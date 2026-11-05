{"_id":"6aec8524d48e90239b03c122","slug":"video-bilaspur-india-b-wins-under-19-womens-t20-challenger-trophy-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: इंडिया बी ने जीती अंडर-19 महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिलासपुर। लुहणू क्रिकेट मैदान में खेली गई अंडर-19 महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी पर इंडिया बी ने कब्जा जमा लिया। वीरवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडिया बी ने इंडिया ए को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं, तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंडिया डी ने इंडिया सी को सात विकेट से पराजित किया। फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करने वाली वेंकटेश प्रतीक्षा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि आर्या पोंगडे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट गंवाकर 121 रन बनाए। दीया यादव ने सर्वाधिक 35 रन की पारी खेली। कप्तान इरा जाधव ने 18, श्रेया चवान ने 14, निधि महतो और नित्या ब्रह्मक्षत्रीय ने 12-12 और गुरलीन कौर ने 11 रन बनाए। इंडिया बी की ओर से इशिका दीपक ने दो विकेट लिए, जबकि पलक सिंह, गौरी गोयल, दानु और महक ने एक-एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया बी ने 19.2 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। वेंकटेश प्रतीक्षा ने 45 रन की अहम पारी खेली। आर्या पोंगडे ने 21, अर्चना ने 22 और पलक ने 15 रन का योगदान दिया। इंडिया ए की ओर से अनादि ने तीन विकेट झटके, जबकि मैत्री, नित्या ब्रह्मक्षत्रीय और निधि महतो को एक-एक विकेट मिला। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंडिया सी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 131 रन बनाए। श्रद्धा नबीरा और भाविका अहिरे ने 43-43 रन बनाए। अहाना शर्मा ने 21 और पूर्वा सिवाच ने 12 रन का योगदान दिया। इंडिया डी की ओर से ए परमार ने तीन, कनिका नेगी ने दो और निशिता ने एक विकेट हासिल किया। जवाब में इंडिया डी ने कप्तान ईश्वरी अवसारे की शानदार 55 रन की पारी की बदौलत 14.3 ओवर में तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईश्वरी ने 33 गेंदों का सामना किया। दीक्षा ने 45 और गुणसखी ने 13 रन बनाए। इंडिया सी की ओर से रिशिका ने दो और अवनि ने एक विकेट लिया। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक विनय ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव मनुज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता टीम इंडिया बी को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

... और पढ़ें