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बिलासपुर: बारिश भी नहीं डिगा पाई श्रद्धालुओं की आस्था, बडोल माता मंदिर में पहले नवरात्र पर 2 हजार ने किए दर्शन
झंडूता उपमंडल के प्रसिद्ध बडोली माता मंदिर में पहले नवरात्र पर करीब 2000 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिनभर जारी रहा। नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बडोली माता के दर्शन करने पहुंचे। खराब मौसम और बारिश के बीच भी भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के चलते मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की आवाजाही से मंदिर में रौनक देखने को मिली। पहले नवरात्र पर बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़ ने बडोली माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाया।
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