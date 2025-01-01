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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर/शाहतलाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई में मंगलवार को क्षेत्र के 25 विद्यालयों के मिड-डे मील (एमडीएम) वर्करों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 65 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चले प्रशिक्षण में कर्मचारियों को मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस दौरान विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भोजन तैयार करने के बारे में विस्तार से बताया गया।प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के साथ भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना रहा। कर्मचारियों को बताया गया कि भोजन तैयार करने और वितरित करने की प्रक्रिया में स्वच्छता एवं गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है।विद्यालय की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भाषा अध्यापक अमन सकलानी, संस्कृत अध्यापक प्रद्युमन गौतम और सुषमा शर्मा ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल कर्मचारियों को योजना से संबंधित विभिन्न जानकारियां देने के साथ कार्यक्रम की गतिविधियों के संचालन में भी सहयोग किया।