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कपालमोचन मेला आज से शुरू, 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान
पांच दिवसीय अंतरराज्यीय कपालमोचन मेले का आगाज आज से होगा। मेले में इस बार श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था के साथ आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आसमान में ड्रोन शो और आकर्षक लेजर लाइट एंड साउंड शो मेले के मुख्य आकर्षण रहेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 11 बजे प्रदर्शनी स्थल पर मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों से आठ से दस लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।
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