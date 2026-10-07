{"_id":"6ac5f1c625d510cad3069dc7","slug":"video-farmers-lock-up-the-vyaspur-grain-market-in-yamunanagar-and-stage-a-sit-in-at-the-gate-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर के व्यासपुर अनाज मंडी में किसानों ने जड़ा ताला, गेट पर धरने पर बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनाज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद किसान गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। वीडियो में किसान मंडी के गेट पर ताला लगाते और उसके सामने बैठकर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। किसानों के हाथों में किसान संगठन के झंडे भी नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कई किसान अपनी बात रखते हुए सरकार से किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग करते दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। किसानों ने मंडी से जुड़े मुद्दों को लेकर रोष जताते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने और उसका उचित भुगतान हासिल करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। धरने के दौरान किसान एकजुट होकर मंडी गेट के बाहर बैठे रहे। प्रदर्शन के चलते मंडी का कामकाज भी प्रभावित हुआ। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

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