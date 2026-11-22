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गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अब जिले में फैलने लगा है। पहले जहां भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के नेतृत्व में किसान सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में धरने पर बैठे थे, वहीं अब रादौर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के आवास के सामने भी किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। शनिवार सुबह भारतीय किसान यूनियन रतनमान के बैनर तले शुरू हुआ यह धरना रातभर जारी रहा। किसान रात को भी कृषि मंत्री के आवास के सामने डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को उठाया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जब तक सरकार गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करती, तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। आंदोलन कमजोर न पड़े, इसके लिए किसान नेताओं की बारी-बारी से ड्यूटी लगाई गई है। सभी नेता और किसान अपनी जिम्मेदारी के अनुसार धरने में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को भी बड़ी संख्या में किसानों के धरने में पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक लोगों के भी धरने में शामिल होने की संभावना है। सुभाष गुर्जर ने कहा कि एक तरफ बाजार में चीनी का भाव 50 रुपये से बढ़कर करीब 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, वहीं दूसरी ओर गन्ने के भाव में केवल 15 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। यह किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक और मजदूरी के खर्च में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। किसानों को उनकी उपज का लागत के अनुसार उचित दाम मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने साफ किया है कि जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग पर सरकार कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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