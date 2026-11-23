Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 23 Nov 2026 12:58 AM IST
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शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय में सुबह 10 बजे।
धरना
गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रादौर में कृषि मंत्री आवास पर भाकियू का धरना सुबह 9 बजे।
किसानों का धरना सरस्वती शुगर मिल पर सुबह 9 बजे।
ड्रोन शो
लेजर लाइट एवं ड्रोन शो कपालमोचन में रात 8 बजे।
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समाधान शिविर जिला सचिवालय में सुबह 10 बजे।
धरना
गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रादौर में कृषि मंत्री आवास पर भाकियू का धरना सुबह 9 बजे।
किसानों का धरना सरस्वती शुगर मिल पर सुबह 9 बजे।
ड्रोन शो
लेजर लाइट एवं ड्रोन शो कपालमोचन में रात 8 बजे।