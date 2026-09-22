Sonipat News: जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
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सोनीपत। जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस ने ओबीसी हक हुंकार अभियान के तहत सोमवार को सोनीपत में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एसडीएम सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जनगणना में ओबीसी से संबंधित स्पष्ट प्रावधान करने समेत सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की मांग उठाई।
प्रदर्शन में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन एवं विधायक चंद्रप्रकाश, कांग्रेस के शहरी प्रधान कमल दीवान, ग्रामीण प्रधान संजीव कुमार दहिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया और पूर्व प्रत्याशी जयभगवान अंतिल समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की मांग के बाद केंद्र ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब ओबीसी से संबंधित स्पष्ट प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं।
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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभियान के तहत विभिन्न जिलों में धरना, प्रदर्शन, रैली और भूख हड़ताल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, हरेंद्र, संदीप, सुरेंद्र बैरागी, भलेराम जांगड़ा, जितेंद्र जांगड़ा, देवेंद्र, जयवीर, कलावती पांचाल और कुलदीप देशवाल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनगणना को लेकर भ्रम पैदा कर रही है सरकार : चंद्रप्रकाश
विधायक चंद्रप्रकाश ने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार की ओर से भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेशभर में सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के लिए 100 दिवसीय ओबीसी हक हुंकार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जनगणना में स्पष्ट ओबीसी श्रेणी, प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक कोड, राज्यवार मानकीकृत जाति मास्टर लिस्ट और ड्रॉपडाउन मेन्यू का प्रावधान करने की मांग की जा रही है।
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प्रदर्शन में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन एवं विधायक चंद्रप्रकाश, कांग्रेस के शहरी प्रधान कमल दीवान, ग्रामीण प्रधान संजीव कुमार दहिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया और पूर्व प्रत्याशी जयभगवान अंतिल समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की मांग के बाद केंद्र ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब ओबीसी से संबंधित स्पष्ट प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं।
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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभियान के तहत विभिन्न जिलों में धरना, प्रदर्शन, रैली और भूख हड़ताल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, हरेंद्र, संदीप, सुरेंद्र बैरागी, भलेराम जांगड़ा, जितेंद्र जांगड़ा, देवेंद्र, जयवीर, कलावती पांचाल और कुलदीप देशवाल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनगणना को लेकर भ्रम पैदा कर रही है सरकार : चंद्रप्रकाश
विधायक चंद्रप्रकाश ने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार की ओर से भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेशभर में सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के लिए 100 दिवसीय ओबीसी हक हुंकार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जनगणना में स्पष्ट ओबीसी श्रेणी, प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक कोड, राज्यवार मानकीकृत जाति मास्टर लिस्ट और ड्रॉपडाउन मेन्यू का प्रावधान करने की मांग की जा रही है।