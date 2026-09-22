Sonipat News: समाधान शिविर में आई 16 शिकायतों को शीघ्र निपटाने के निर्देश

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सोनीपत। लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में 16 शिकायतें पहुंचीं। गोहाना शुगर मिल की एमडी अंकिता वर्मा ने शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकांश शिकायतें इंतकाल दर्ज कराने समेत राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। इसके अलावा मकान से कब्जा छुड़ाने, नकलोई से रिढाऊ तक रास्ता पक्का कराने, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने, प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने, एचएसवीपी, कंपनी और निजी अस्पताल से संबंधित शिकायतें भी आईं। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।