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रोहतक में पैसे के लेनदेन को लेकर जींद के सीए पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
रोहतक। शहर के सेक्टर-चार में किराए पर रह रहे जींद के चार्टर्ड अकाउंटेंट अलेवा गांव निवासी सोहनलाल पर वीरवार सुबह कार सवार युवकों ने बिंडों व डंडों से हमला कर दिया। पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद की वजह से हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस संबंध में अर्बन एस्टेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
अलेवा निवासी सोहनलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने सीए कर रखी है। जीएसटी व आयकर रिटर्न भरने के अलावा तहसील में टाइपिस्ट का भी काम करता हूं। सेक्टर-चार में किराए पर मकान ले रखा है। उसने सेक्टर-चार में ही किराए पर रहने वाले प्रवेश से पैसे लिए थे जो वापस कर दिए। इसके बावजूद प्रवेश उससे पैसे मांगता है। व्हाट्सअप कॉल करके उसे कई दिन पहले आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। वीरवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपनी मां संतोष के साथ घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था। तभी बिना नंबर प्लेट की कार आकर रुकी। उसमें से काले कपड़े पहने दो नकाबपोश युवक नीचे उतरे और उसके ऊपर डंडों व बेंडों से हमला कर दिया। वह जान बचाने के लिए भागने लगा। आरोपियों ने सिर में बेंडा मारकर उसे गिरा दिया। इसके बाद ताबड़तोड़ वार किए। युवक कह रहे थे कार से पिस्तौल निकाल कर ले आओ। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी तरह वह जान बचाकर दूसरी गली में भाग गया। इसके बाद युवक कार में सवार होकर चले गए। घायल को परिजनों ने पीजीआई में दाखिल कराया।
वर्जन
पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक पर हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कवलजीत सिंह, प्रभारी थाना अर्बन एस्टेट
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