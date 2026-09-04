Rohtak News: स्वाइन फ्लू को लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट, बनाए अलग वार्ड
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:22 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:22 PM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। मौसम में बदलाव के साथ स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। बहादुरगढ़ में फिलहाल स्वाइन फ्लू का कोई मरीज सामने नहीं आया है। एहतियात के तौर पर अस्पताल में संभावित मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है।
एसएमओ डॉ. विनय देशवाल ने बताया कि मौसम बदलने पर वायरल और सांस संबंधी संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक से जांच कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने लोगों से खुद से दवा न लेने की अपील की।
चिकित्सकों ने संक्रमण से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढकने, नियमित हाथ धोने और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। लक्षण होने पर घर पर आराम करने और दूसरों के संपर्क में आने से बचने को कहा गया है।
विज्ञापन
अस्पताल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। संभावित मरीज मिलने पर उसे अलग रखकर आवश्यक निगरानी और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है।
विज्ञापन
एसएमओ डॉ. विनय देशवाल ने बताया कि मौसम बदलने पर वायरल और सांस संबंधी संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक से जांच कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने लोगों से खुद से दवा न लेने की अपील की।
विज्ञापन
चिकित्सकों ने संक्रमण से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढकने, नियमित हाथ धोने और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। लक्षण होने पर घर पर आराम करने और दूसरों के संपर्क में आने से बचने को कहा गया है।
विज्ञापन
अस्पताल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। संभावित मरीज मिलने पर उसे अलग रखकर आवश्यक निगरानी और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है।