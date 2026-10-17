{"_id":"6ad321042c3589fab109e7f6","slug":"video-district-level-selection-trials-for-akhada-kesari-concluded-in-rohtak-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में अखाड़ा केसरी के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के सर छोटूराम स्टेडियम में अखाड़ा केसरी के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किए गए। इन दो दिवसीय ट्रायल के माध्यम से विभिन्न आयु और भार वर्गों के पहलवानों का चयन किया गया, जो 22 से 24 अक्तूबर तक पलवल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ट्रायल का विवरण पहले दिन के ट्रायल में लड़कियों के अंडर 17, अंडर 20 और महिला केसरी वर्ग के मुकाबले हुए। साथ ही, पुरुषों के ग्रीको रोमन श्रेणी के ट्रायल भी इसी दिन संपन्न हुए। दूसरे दिन पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग ट्रायल में चयनित पहलवान अब पलवल में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रोहतक जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 22 से 24 अक्तूबर तक चलेगी।

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