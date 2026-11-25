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29 नवंबर को जसिया में मनेगी छोटूराम जयंती और धाम का 10वां स्थापना दिवस
रोहतक। जसिया स्थित चौधरी छोटूराम धाम में 29 नवंबर को दीनबंधु चौधरी छोटूराम की जयंती और धाम का 10वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। बुधवार को जाट सेवा संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी।
प्रेस वार्ता में चेयरमैन एडवोकेट रणधीर सिंह ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जयपाल खापड़ा (मोजाम्बिक) को आमंत्रित किया गया है। करीब 15 देशों से समाज के प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा।
उन्होंने ने बताया कि धाम का उद्देश्य किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के हित में शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। धाम में विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है। मुख्य द्वार, प्रशासनिक ब्लॉक, बलिदान स्थल, फ्लैग पोस्ट और मेस का काम प्रगति पर है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरज्ञान मलिक, महासचिव विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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