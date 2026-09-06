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Amar Ujala Teacher Felicitation Ceremony: Education Minister Mahipal Dhanda honored approximately 110 selected teachers.
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अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने करीब 110 निर्वाचित शिक्षकों को किया सम्मानित
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह में निर्वाचित शिक्षकों को हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रविवार को सम्मानित किया। इन शिक्षकों को उन्हीं के स्कूल के विद्यार्थियों ने वोटिंग कर चुना है। सम्मान समारोह दादा लख्मी चंद स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्टस (डीएलसी सुपवा) के सेंट्रल ऑडिटोरियम में हुआ।
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