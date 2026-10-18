{"_id":"6ad4d30c7dada5193c03adda","slug":"video-rewari-students-beam-with-joy-after-taking-the-atul-maheshwari-scholarship-examination-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रविवार को दिल्ली रोड स्थित सतीश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। परीक्षा में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर साढ़े 12 बजे तक चली। इस दौरान विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले ही स्कूल परिसर में पहुंचने लगे थे। कई विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटा पहले ही केंद्र पर पहुंच गए। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्सुकता थी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए स्कूल स्टाफ ने सहयोग किया। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गईं। परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रश्नपत्र हल किया। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों के साथ आए अभिभावकों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उम्मीद दिखाई दी। आयोजन के दौरान स्कूल स्टाफ ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया, जिससे परीक्षा निर्धारित समय पर संपन्न हो सकी। परीक्षा में प्राचार्या संगीता यादव व डॉ. मुकुट अग्रवाल, रेखा कौशिक, पुनीत जाजोरिया सहित अन्य स्कूल स्टॉफ का सहयोग रहा। डॉ. मुकुट अग्रवाल ने बताया कि अमर उजाला की तरफ से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में जब सुना तो काफी अच्छा लगा। इस छात्रवृत्ति से जरूरतमंद विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। इस तरह के प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए। वे भी भविष्य में बच्चों को छात्रवृत्ति की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। --------------

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