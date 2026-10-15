{"_id":"6ad0d6c76befb542af075cbd","slug":"video-mukesh-beaten-to-death-with-sticks-over-an-old-enmity-two-suspects-arrested-within-hours-of-the-incident-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुरानी रंजिश में लाठी से पीटकर मुकेश की हत्या, वारदात के चंद घंटों में दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। खोल थाना पुलिस ने गांव खोल में मुकेश हत्याकांड के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के कुछ ही घंटों में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव खोल निवासी हिमांशु उर्फ हिल्लू और राहुल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते दोनों ने मुकेश और वीर सिंह पर लाठियों से हमला किया था। गंभीर चोट लगने के कारण मुकेश की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपिका अग्रवाल ने वीरवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मामले में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। बहन के फोन से मिली पिता के घायल होने की सूचना पुलिस के अनुसार, गांव खोल निवासी नितिन ने शिकायत में बताया कि 13 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 10 बजे उसकी बड़ी बहन साक्षी का फोन आया। उसने बताया कि उनके पिता मुकेश झगड़े में घायल हो गए हैं। नितिन तुरंत गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। वहां से मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में मुकेश ने बेटे को बताया कि गांव के हिमांशु उर्फ हिल्लू और राहुल ने पुरानी रंजिश के चलते उसके और वीर सिंह के साथ लाठियों से मारपीट की थी। इसके बाद मुकेश की हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले हुआ विवाद, फिर लाठियां लेकर पहुंचे आरोपी पुलिस पूछताछ के अनुसार, घटना वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे मुकेश और वीर सिंह पशुओं के मकान में बैठे थे। इसी दौरान हिमांशु वहां पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। इसके बाद हिमांशु वहां से चला गया। पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे हिमांशु अपने साथी राहुल के साथ लाठियां लेकर दोबारा पहुंचा। दोनों ने मुकेश और वीर सिंह पर हमला कर दिया। हमले में मुकेश को गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रिमांड पर लेकर जुटाए जाएंगे साक्ष्य मामले की गंभीरता को देखते हुए खोल थाना पुलिस ने हत्या समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि वारदात में इस्तेमाल लाठी और अन्य साक्ष्य बरामद किए जा सकें।

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