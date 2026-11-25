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District Bar Association in Panipat suspends work in protest against the manhandling of an advocate; court proceedings affected.
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पानीपत में एडवोकेट से हाथापाई के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने किया वर्क सस्पेंड, अदालती कामकाज प्रभावित
स्थानीय पालिका बाजार की पार्किंग में मंगलवार को एडवोकेट रविंद्र मलिक के साथ हुई हाथापाई और बदसलूकी के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना के विरोध में बुधवार को बार एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से वर्क सस्पेंड (कामकाज ठप) रखा। इससे जिला न्यायालय का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा और दूर-दराज से आए वादकारियों को मायूस होकर लौटना पड़ा।
मंगलवार को पालिका बाजार की पार्किंग में कुछ लोगों ने एडवोकेट रविंद्र मलिक के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई की थी। घटना की सूचना मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक अन्य अधिवक्ताओं के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया था। वकीलों के साथ लगातार बढ़ रही बदसलूकी की घटनाओं को लेकर अधिवक्ता समाज में भारी रोष व्याप्त है।
इसी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए जिला बार एसोसिएशन ने आज वर्क सस्पेंड रखा। एसोसिएशन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि विरोध स्वरूप आज कोई भी वकील या उनका मुंशी (सहयोगी) किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में वकीलों के साथ हुई बदसलूकी के मामले पर विस्तार से चर्चा कर प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
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