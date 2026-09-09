{"_id":"6aa122f71a1eb70f140ff1cd","slug":"video-congress-holds-protest-in-barwala-against-collapsed-bridge-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरवाला में टूटे पुल के विरोध में कांग्रेस का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरवाला में अलीपुर खटौली नदी पुल के बार-बार क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के लोगों ने नदी पुल पर धरना देकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने की भनक लगते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया। धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता व लोगों ने मौके पर जिला उपायुक्त को बुलाकर निरीक्षण करवाने की मांग की। लेकिन जिला उपायुक्त सीएम के कार्यक्रम में व्यस्त होने पर बरवाला नायब तहसीलदार संजीव अत्री ने मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने बरवाला तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन जिला उपायुक्त के नाम सौंपा। उनके आश्वासन के करीब 3 घंटे बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। इस अवसर का जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा कामी, खटौली वासी गौरव कौशिक सहित काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे।वहीं इस अवसर पर थाना चंडी मंदिर एसएचओ रामपाल, बरवाला पुलिस चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

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