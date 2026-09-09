फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Questions raised over Municipal Council's action against illegal construction in Kalka.

Panchkula News: कालका में अवैध निर्माण पर नगर परिषद की कार्रवाई पर सवाल

Wed, 09 Sep 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Questions raised over Municipal Council's action against illegal construction in Kalka.
नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहने का आरोप, लोगों ने कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की
विज्ञापन

जेई बोले- शिकायत मिलने पर नोटिस देकर जवाब तलब करते हैं, जरूरत पड़ने पर निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी संभव
संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। कालका शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की कार्रवाई नोटिस जारी करने और कागजी प्रक्रिया तक सीमित नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि कई मामलों में नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
लोगों के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होते समय ही नगर परिषद को मौके पर निगरानी कर नियमों का उल्लंघन मिलने पर उसे रुकवाना चाहिए। उनका कहना है कि समय रहते निर्माण कार्य रोक दिए जाएं तो बाद में विवाद की स्थिति से बचा जा सकता है। आरोप है कि कई मामलों में नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुकते।
विज्ञापन

लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों से शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही नोटिस जारी करने के बाद की गई कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है। लोगों ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि अब तक जारी किए गए नोटिसों में कितने मामलों में वास्तविक कार्रवाई हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निर्माण तोड़ने तक की कार्रवाई संभव : जेई
जेई नगर परिषद कालका अजय कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर शिकायत मिलने पर नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार अवैध निर्माण के मामले में निर्माण को तोड़ने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed