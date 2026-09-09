Panchkula News: टूटी स्लैब दे रही हादसे को न्योता

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रामगढ़। गांव मदनपुर के नजदीक स्लिप रोड पर पानी निकासी के लिए बनाए गए नाले की कई स्लैब टूट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नाले का समय पर रखरखाव नहीं किया जाता, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। राहगीर मान सिंह, पवन कुमार, रमेश कुमार, राजकुमार और सतीश कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि आने-जाने के लिए अक्सर टूटी स्लैब के ऊपर से गुजरना पड़ता है। रात के समय यहां हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। नाले के पास ही बस स्टॉप शेड भी बना हुआ है, जहां लोगों की आवाजाही रहती है। उन्होंने संबंधित प्राधिकरण से टूटी स्लैब को जल्द ठीक कराने की मांग की है, ताकि किसी राहगीर के साथ दुर्घटना न हो।