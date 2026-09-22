{"_id":"6ab19fbcd7f1ec12410b0658","slug":"video-youth-congress-protests-in-palwal-over-non-functional-traffic-lights-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में बंद ट्रैफिक लाइटों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल शहर में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटों और जगह-जगह लग रहे जाम को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर एसएचओ ट्रैफिक, डीएसपी ट्रैफिक और डीएमसी का पुतला फूंका। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल देशवाल ने कहा कि ट्रैफिक लाइटें बंद होने से शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जल्द ट्रैफिक लाइटें चालू कराने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की।

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