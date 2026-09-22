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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Palwal News ›   Youth Congress protests in Palwal over non-functional traffic lights

पलवल में बंद ट्रैफिक लाइटों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

Tue, 22 Sep 2026 02:51 AM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:51 AM IST
Youth Congress protests in Palwal over non-functional traffic lights
पलवल शहर में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटों और जगह-जगह लग रहे जाम को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर एसएचओ ट्रैफिक, डीएसपी ट्रैफिक और डीएमसी का पुतला फूंका। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल देशवाल ने कहा कि ट्रैफिक लाइटें बंद होने से शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जल्द ट्रैफिक लाइटें चालू कराने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की।
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