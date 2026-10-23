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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Palwal News ›   Wrestlers showcased their techniques on second day of Haryana Kesari Akhara dangal in Palwal

पलवल में हरियाणा केसरी अखाड़ा दंगल के दूसरे दिन पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच

Fri, 23 Oct 2026 10:59 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:59 PM IST
Wrestlers showcased their techniques on second day of Haryana Kesari Akhara dangal in Palwal
शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित हरियाणा केसरी अखाड़ा दंगल-2026 के दूसरे दिन पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 23 जिलों से 792 पहलवान हरियाणा केसरी, हरियाणा कुमार और हरियाणा कुमारी के खिताबों के लिए मुकाबले कर रहे हैं। हरियाणा केसरी के विजेता को 1 लाख 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता का समापन 24 अक्टूबर को होगा।
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