पलवल में हरियाणा केसरी अखाड़ा दंगल के दूसरे दिन पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच

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शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित हरियाणा केसरी अखाड़ा दंगल-2026 के दूसरे दिन पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 23 जिलों से 792 पहलवान हरियाणा केसरी, हरियाणा कुमार और हरियाणा कुमारी के खिताबों के लिए मुकाबले कर रहे हैं। हरियाणा केसरी के विजेता को 1 लाख 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता का समापन 24 अक्टूबर को होगा।

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