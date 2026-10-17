{"_id":"6ad3af0fa9cbcf65650d99ca","slug":"video-trials-forzila-kesari-district-champion-wrestling-competition-at-tau-devi-lal-stadium-in-palwal-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जिला केसरी दंगल के ट्रायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पलवल में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जिला केसरी दंगल के ट्रायल
विभन्न भार वर्गों में पहलवान दिखा रहे दमखम, इनाम राशि से बढ़ेगा और मनोबल प्रशिक्षक ने बताया ट्रायल से चयनित बच्चों को जिला केसरी दंगल प्रतिस्पर्धा में खेलने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता पलवल और राई यूनीवर्सिटी में आयोजित की जा रही है। पलवल में दिनांक 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक और राई यूनीवर्सिटी में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होनी है। सरकार की ओर से विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक भार वर्ग के विजेताओं को 21 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं हरियाणा केसरी के विजेता को 1.5 लाख रुपये और उपविजेता को 1 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।