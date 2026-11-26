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Farmers staged a protest over their demands and submitted a memorandum addressed to the President to Deputy Commissioner
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किसानों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
पलवल में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरोत के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी, मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों व मजदूरों को 21 हजार रुपये पेंशन देने की मांग उठाई। इसके अलावा मनरेगा में 200 दिन काम, चारों श्रम संहिताएं रद्द करने और बिजली निजीकरण विधेयक वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर किसानों ने दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
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