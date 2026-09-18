पलवल: भीम आर्मी का विरोध मार्च, डीसी और एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

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सात सितंबर को मीनार गेट पर यूजीसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप के विरोध में भीम आर्मी ने शुक्रवार को मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने डीसी और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। संगठन के अनुसार, एसपी ने तीन दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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