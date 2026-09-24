संपूर्ण भागीदारी महा आंदोलन के समर्थन में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रदर्शन

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पलवल में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित संपूर्ण भागीदारी महा आंदोलन को अनुमति नहीं मिलने के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता देवीलाल पार्क से जुलूस निकालकर डीसी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था लागू करने, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने, जातिगत भेदभाव खत्म करने और सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने सहित विभिन्न मांगें उठाईं।

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