Palwal News: पाइप लाइन फटी, पेयजल आपूर्ति ठप

संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। पंजाबी धर्मशाला के पास मंगलवार शाम अंडरग्राउंड पेयजल पाइपलाइन फटने के कारण शहर और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। पानी आपूर्ति ठप होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई लोगों को बिना नहाए-धोए नौकरी, स्कूल-कॉलेज और दुकानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। वहीं, पूजा-पाठ और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द पाइप लाइन की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।पेयजल आपूर्ति बाधित होने से कैंप और न्यू कॉलोनी क्षेत्र में पानी की किल्लत हो गई है। लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए बाहर से पानी मंगवाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता हेमंत ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही टीम को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मौके पर भेज दिया गया है। जल्द ही पाइप लाइन की समस्या को ठीक कर पेयजल आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।