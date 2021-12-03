Palwal News: दानपात्र चोरी करने वाला युवक फिर से गाैशाला में घुसा

हरफली-सिकरी मोहला रोड स्थित गिर्राज धरण गौशाला में दानपात्र चोरी करने के बाद उसी युवक ने दस दिन बाद दोबारा कार्यालय में घुसकर चोरी का प्रयास किया। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौशाला की देखरेख करने वाले मऊ, बुलंदशहर निवासी प्रदीप ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी की तलाश कर कार्रवाई की मांग की है। गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे प्रदीप कार्यालय पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला और मेज पर रखा गौशाला का दानपात्र गायब था। सीसीटीवी देखने पर एक युवक दानपात्र चोरी करता दिखाई दिया। दानपात्र में करीब 80 से 90 हजार रुपये होने की संभावना जताई गई।इसके बाद मंगलवार सुबह करीब दस बजे कार्यालय की खिड़की खुली मिली। अंदर जाकर देखा तो टेबल और अकाउंट कार्यालय की दराजें खुली थीं। सीसीटीवी जांचने पर वही युवक सुबह करीब 8:15 बजे दराजें खंगालता दिखाई दिया। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।