पलवल: घोड़ी गांव में आज होगा टायर उठाने का दमदार मुकाबला

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पलवल में घोड़ी गांव में रविवार को पहली बार टायर उठाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 800 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। हरियाणा के अलावा पंजाब, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर और कुवैत से भी प्रतिभागियों के पहुंचने की उम्मीद है। अलग-अलग भार वर्गों में होने वाले मुकाबलों में प्रतिभागी अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। विजेता प्रतिभागियों को कुल 2.72 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह सात बजे प्रदेश सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम करेंगे।

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