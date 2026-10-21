{"_id":"6ad85b503c822abb740a7ebe","slug":"video-in-narnaul-the-body-of-vinod-saini-head-of-the-transgender-community-was-found-hanging-from-a-noose-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल में मंगलमुखी किन्नर समाज के प्रधान विनोद सैनी का फंदे पर लटका मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंगलमुखी किन्नर समाज के प्रधान विनोद सैनी की बीती रात मौत हो गई। वह अपने डेरे पर फंदे से लटके मिले। बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें किन्नर समाज के कुछ लोगों सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विनोद सैनी ने वीडियो कुछ परिचितों को भेजा था। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग डेरे पर पहुंचे। वे उन्हें फंदे से उतारकर एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस वीडियो में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

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