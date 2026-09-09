{"_id":"6aa0da02dc74ee7a2a07aa65","slug":"video-body-of-a-young-man-found-in-a-car-in-ladwa-kurukshetra-drug-overdose-suspected-as-cause-of-death-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र के लाडवा में कार में मिला युवक का शव, नशे की ओवरडोज मौत की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीएम सिटी लाडवा के इंद्री रोड पर कार में एक युवक का शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई है। युवक के पास इंजेक्शन भी मिला है जिसके चलते उसकी मौत नशे की ओवरडोज से होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवक करनाल के फूसगढ का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पूरी पहचान की जा रही। आई 10 कार में यह युवक चालक सीट पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसे देखा तो डायल 112 पर सूचना दी गई इसके बाद पुलिस टीम में मौके पर पहुंची और उत्सव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के मोर्चरी हाउस भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

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