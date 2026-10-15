{"_id":"6ad0d6bd6069c2897b028278","slug":"video-national-junior-athletics-championship-in-karnal-events-began-in-the-afternoon-following-rain-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, बारिश के बाद दोपहर में शुरू हुईं स्पर्धाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्ण स्टेडियम में राष्ट्रीय इंटर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित बारिश के कारण दोपहर बाद शुरू हुईं स्पर्धाएं, अंडर-14 और अंडर-16 वर्ग के खिलाड़ियों ने दिखाया दम करनाल कर्ण स्टेडियम में गुरुवार को राष्ट्रीय इंटर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिलेभर से आए युवा खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजन समिति के अनुसार, प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के लड़के एवं लड़कियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौसम ने बिगाड़ा खेल, दोपहर बाद शुरू हुए मुकाबले सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण प्रतियोगिता के निर्धारित समय में बदलाव करना पड़ा। बारिश की वजह से मैदान में पानी भर जाने के कारण खेल स्पर्धाएं सुबह शुरू नहीं हो सकीं। बाद में मौसम साफ होने पर दोपहर बाद प्रतियोगिताओं की शुरुआत कराई गई। देरी के बावजूद खिलाड़ियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सतीश ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें बेहतर मंच प्रदान करना है। इस आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

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