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Karnal district level sports competition concludes with a colourful ceremony; children enthralled the audience with their Haryanvi dance performance.
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करनाल जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का रंगारंग समापन, बच्चों ने हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति से बांधा समां
करनाल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मंगलवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने जहां मैदान पर अपना उत्कृष्ट खेल दिखाया, वहीं समापन समारोह में स्कूली बच्चों की ओर से प्रस्तुत किए गए पारंपरिक हरियाणवी नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।
कार्यक्रम के अंतिम दिन का मुख्य आकर्षण अंडर-11 आयु वर्ग की संस्कृति प्रस्तुति रही छोटे बच्चों के उत्साह को देखकर हॉल में मौजूद दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया।
एईईओ संदीप ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में खेल प्रतिभा को पहचानना और उन्हें बेहतर मंच प्रदान करना है। विजेता खिलाड़ियों को विभाग की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि खेल स्पर्धाओं के समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बच्चों ने घाघरा, दामण और हरियाणवी लोकगीतों की धुनों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। विजेता छात्र अब आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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