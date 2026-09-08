Karnal News: यात्रीगण कृपया ध्यान दें...अमृतसर एक्सप्रेस 12 घंटे लेट

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रेलवे के आधिकारिक लोग बुक के अनुसार ट्रेन नंबर 11057 अमृतसर एक्सप्रेस का करनाल पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 5:34 बजे था, जबकि ट्रेन समय शाम 5:40 बजे दिखाया गया। ट्रेन करीब 12 घंटे छह मिनट लेट थी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सुपरफास्ट, इंटरसिटी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चलती दिखाई दीं। इससे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई।ये ट्रेनें भी रहीं लेटइसके अलावा 14680 दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 12 मिनट, 64465 नई दिल्ली-कुरुक्षेत्र मेमू एक घंटा चार मिनट, 14508 दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब एक घंटा 26 मिनट, 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस करीब नौ मिनट, 11058 मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस करीब एक घंटे, 13051 नेताजी एक्सप्रेस 49 मिनट, 18101 जम्मू तवी एक्सप्रेस करीब एक घंटे लेट रही।ट्रेन पीछे के जोन से ही काफी देरी से हमारे जोन को मिल रही है। जिस वजह से ट्रेनें देरी से आ रहीं हैं। रेलवे ट्रेनों के बेहतर संचालन के लिए लगातार कार्य कर रहा है। - अजय माइकल, जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल।