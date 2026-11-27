{"_id":"6b092d8783d9ee378b0f489e","slug":"video-inter-college-badminton-tournament-begins-in-karnal-6-teams-from-across-the-state-to-showcase-their-skills-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में अंतर-महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, प्रदेश की 6 टीमें दिखाएंगी दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतर-महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को राजकीय महिला महाविद्यालय के शाका मैदान मे हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद ने विधिवत रूप से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रतिभागी विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सभी खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान पूर्ण खेल भावना और अनुशासन बनाए रखने की शपथ ली। आयोजकों के अनुसार, इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच आगामी मुकाबलों में रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनसे अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। प्रदेश की छह टीमों की भागीदारी इस प्रतियोगिता को और अधिक प्रतिस्पर्धी व रोचक बनाती है। मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करता हूँ कि वे पूरी खेल भावना के साथ मैदान में उतरें और हार-जीत से ऊपर उठकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं व प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

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