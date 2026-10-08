{"_id":"6ac7aa0ea4cddf80c4008f1b","slug":"video-grand-inauguration-of-national-level-hockey-tournament-today-27-teams-to-participate-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन आज, 27 टीमें लेंगी हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज आज से हो गया है। खेल जगत में उत्साह का माहौल बनाते हुए इस प्रतियोगिता में न केवल देश भर की प्रमुख टीमें भाग ले रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओमान से भी तीन विशेष टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने पहुंची हैं। इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन समारोह के साथ हुआ, जिसमें खिलाड़ियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और युवा मौजूद रहे। 27 टीमों के बीच होगी खिताबी भिड़ंत प्रतियोगिता के आयोजकों के अनुसार, इस राष्ट्रीय आयोजन में पूरे भारत से चुनी गई 24 उत्कृष्ट टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता दर्ज कराते हुए ओमान से आई 3 टीमें भी खिताब की दौड़ में शामिल होंगी। आगामी दिनों में टीमों के बीच कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल नरेश ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला उद्घाटन अवसर पर मौजूद प्रिंसिपल नरेश ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल भावना और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा खेल केवल जीत या हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने का जरिया हैं। ओमान से आई टीमों की मौजूदगी इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय पहचान और खिलाड़ियों को नए अनुभव प्रदान करेगी।

... और पढ़ें