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Buffaloes from Karnal and Jhajjar emerged victorious at the National Dairy Fair, securing the first position in the competition.
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राष्ट्रीय डेरी मेले में करनाल और झज्जर की भैंसों ने मारी बाजी, प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थान
करनाल। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में पशुपालकों की उम्दा नस्ल की भैंसों ने अपनी विशेष पहचान बनाई। मेले के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में करनाल और झज्जर जिले के पशुपालकों की भैंसों ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। करनाल के गांव पड़वाला के पशुपालक हर्ष लाठर की भैंस ने दूध दंत प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, झज्जर जिले के गांव मातनहैल के पशुपालक बिजेंद्र सिंह की मुर्राह नस्ल की भैंस मुन्नी ने दो दांत श्रेणी की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में विजेता घोषित होने के बाद मुन्नी को सम्मान स्वरूप माथे पर लाल फूलों से सजाया गया। विजेता भैंसों को देखने के लिए मेले में पहुंचे पशुपालकों और पशुप्रेमियों में भी खासा उत्साह नजर आया। इस तरह की प्रतियोगिताएं पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन और बेहतर पशुधन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
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